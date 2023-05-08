У Краснодарському краї РФ скаржаться на падіння невідомого предмета

Сьогодні, 8 травня, у російській Тамані (Краснодарський край) нібито впав невідомий предмет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю в Telegram .

"За інформацією Єдиної чергово-диспетчерської служби Темрюкського району, у станиці Тамань приблизно о 16:30 на прибудинкову територію одного з будинків на вулиці ім. Калініна впав невідомий предмет", - сказано в повідомленні оперативного штабу.

Там також зазначають, що пошкоджень та постраждалих внаслідок "падіння невідомого предмета" нібито немає.