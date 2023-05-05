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СМИ показали спутниковые снимки после пожара на нефтебазах под Таманью и в Севастополе

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Севастополь, Пятница 05 мая 2023 13:15
СМИ показали спутниковые снимки после пожара на нефтебазах под Таманью и в Севастополе Фото: в сети показали последствия пожара на нефтебазах в Севастополе и Тамани (t.me/Crimeanwind)
Автор: Наталья Юрченко

Появились спутниковые снимки последствий масштабных пожаров на нефтебазах в порту Севастополя и в порту возле Тамани в Краснодарском крае РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Спутник зафиксировал, что на нефтебазе компании "Таманнефтегаз" рядом с портом Тамань сгорел один резервуар. Пожар на нефтебазе возник 3 мая, а россияне заявляли, что причиной возгорания было "падение беспилотника".

На других спутниковых снимках зафиксирована нефтебаза в порту Севастополя. В результате масштабного пожара сгорели несколько резервуаров. Еще два уцелевших резервуара повреждены из-за горения соседних.

Напомним, 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе.

Позже в Генштабе уточнили, что сгоревшая нефтебаза обеспечивала топливом корабли Черноморского флота России, наносившие ракетные удары по мирным городам Украины.

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