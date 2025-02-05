В Краснодарском крае после атаки дронов пылает нефтебаза

Местные паблики уточняют, что возгорание произошло на нефтебазе ООО "Албашнафта".

Также в сети были обнародованы кадры с горящим нефтяным объектом на Кубани.

При этом краснодарский губернатор утверждает, что дроновой удар вроде бы был "отбит", но беды наделали коварные "обломки".

"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", - говорится в заявлении российского чиновника.

По его словам, на месте работают специальные службы, и к тушению огня "привлечено 55 человек и 19 единиц техники".

"Согласно его докладам, пожар локализован, предварительно пострадавших нет", - написал Кондратьев в своем Telegram.

В мониторинговой группе обращают внимание, что сейчас проектная мощность завода "Албашнафта позволяет довести объем переработки до 320 тысяч тонн углеводородного сырья в год.