В Краснодарском крае после атаки дронов пылает нефтебаза

В Краснодарском крае (РФ) в ночь на 5 февраля прогремели взрывы на фоне воздушной атаки, и работали силы и средства ПВО. Из-за дронового удара произошел пожар на нефтебазе, расположенной возле Каневского района.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Местные паблики уточняют, что возгорание произошло на нефтебазе ООО "Албашнафта".
Также в сети были обнародованы кадры с горящим нефтяным объектом на Кубани.
При этом краснодарский губернатор утверждает, что дроновой удар вроде бы был "отбит", но беды наделали коварные "обломки".
"В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности", - говорится в заявлении российского чиновника.
По его словам, на месте работают специальные службы, и к тушению огня "привлечено 55 человек и 19 единиц техники".
"Согласно его докладам, пожар локализован, предварительно пострадавших нет", - написал Кондратьев в своем Telegram.
В мониторинговой группе обращают внимание, что сейчас проектная мощность завода "Албашнафта позволяет довести объем переработки до 320 тысяч тонн углеводородного сырья в год.
Напомним, это не первая воздушная атака на нефтебазы на Кубани. Так, например, в июле прошлого года дроны поразили нефтебазу у станицы Павловска Краснодарского края, после чего там произошел масштабный пожар. Источники РБК-Украина рассказали, за той "бавовной" стояли беспилотники СБУ.
Летом 2024 года в Институте изучения войны (ISW) писали, что в ночь на 18 июня ВСУ нанесли ракетный удар "Нептуном" по российской нефтебазе в Краснодарском крае.
В январе этого года британские СМИ подсчитали количество ударов по российским НПЗ за 2024 год. По данным иностранной прессы, нефтеперерабатывающие заводы и топливные базы на территории России и на оккупированных территориях Украины атаковали не менее 81 раз.
Детальнее о том, чем важны атаки Украины по российским НПЗ и есть ли от этого эффект, читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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