Британские СМИ подсчитали количество ударов по российским НПЗ за 2024 год

За 2024 год НПЗ и топливные базы на территории России и на оккупированных территориях Украины были атакованы не менее 81 раза. Чаще всего под удары попадали нефтяные объекты на юге России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Русскую службу Би-би-си .

По данным издания, во второй половине 2024 года частота подобных атак заметно снизилась - особенно в сентябре и октябре.

Под ударом остаются нефтеперерабатывающие заводы - за год на них было совершено не менее 31 атаки, и некоторым из предприятий после этого потребовался длительный ремонт.

Перед Новым годом дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, там произошел пожар. Это стало одним из больших событий в конце 2024 года. Этот НПЗ обеспечивал поставку топлива для российских танков, бронемашин и авиации и его близость к украинской границе была важной для российской логистики войны.

Завод три раза за прошлый год приостанавливал работу. Пока не ясно, возобновил ли он ее после последней атаки.

Изменение стратегии

Русская службу Би-би-си обращает внимание, что в течение прошлого года стратегия ударов по российской нефтяной инфраструктуре изменилась. С весны основной фокус сместился на объекты, используемые для снабжения военной техники, хотя раньше целями чаще становились просто НПЗ.

В апреле глава Пентагона заявил, что Ллойд Остин заявил, что считает, что украинские удары по российским НПЗ могут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики.

Во второй половине года количество атак резко сократилось. США неоднократно давали понять, что не приветствуют удары по НПЗ и нефтебазам.

Под удары чаще попадают нефтяные объекты в южных регионах России. Около 20% всех атак, по подсчетам Би-би-си, произошли в Краснодарском крае, восемь - в Ростовской области, шесть - в Белгородской области и по пять - в Орловской и Волгоградской областях. Как минимум в 64 случаях атаки привели к пожарам.