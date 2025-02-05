У Краснодарському краї після атаки дронів палає нафтобаза

Повітряні удари по нафтових об'єктах на Кубані

Нагадаємо, це не перша повітряна атака на нафтобази на Кубані. Так, наприклад, у липні минулого року дрони уразили нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю, після чого там сталася масштабна пожежа. Джерела РБК-Україна розповіли, за тією "бавовною" стояли безпілотники СБУ.

Влітку 2024 року в Інституті вивчення війни (ISW) писали, що у ніч проти 18 червня ЗСУ завдали ракетного удару "Нептуном" по російській нафтобазі в Краснодарському краї.

У січні цього року британські ЗМІ підрахували кількість ударів по російських НПЗ за 2024 рік. За даними іноземної преси, нафтопереробні заводи та паливні бази на території Росії та на окупованих територіях України було атаковано щонайменше 81 раз.

Детальніше про те, чим важливі атаки України по російських НПЗ та чи є від цього ефект, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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