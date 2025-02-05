У Краснодарському краї після атаки дронів палає нафтобаза

У Краснодарському краї (РФ) у ніч проти 5 лютого пролунали вибухи на тлі повітряної атаки, і працювали сили і засоби ППО. Через дроновий удар сталася пожежа на нафтобазі, що розташована біля Канівського району.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва.
Місцеві пабліки уточнюють, що загоряння сталося на нафтобазі ТОВ "Албашнафта".
Також в мережі були оприлюднені кадри із палаючим нафтовим об'єктом на Кубані.
При цьому краснодарський губернатор стверджує, що дроновий удар начебто був "відбитий", але біди наробили підступні "уламки".
"У станиці Новомінської Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, йому надано другий ранг складності", - йдеться в заяві російського чиновника.
За його словами, на місці працюють спеціальні служби., й до гасіння вогню "залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки".
"Згідно з його доповідями, пожежу локалізовано, попередньо постраждалих немає", - написав Кондратьєв у своєму Telegram.
В моніторинговій групі звертають увагу, що зараз проектна потужність заводу "Албашнафта дозволяє довести обсяг перероблювання до 320 тисяч тонн вуглеводневої сировини на рік.
Нагадаємо, це не перша повітряна атака на нафтобази на Кубані. Так, наприклад, у липні минулого року дрони уразили нафтобазу біля станиці Павлівська Краснодарського краю, після чого там сталася масштабна пожежа. Джерела РБК-Україна розповіли, за тією "бавовною" стояли безпілотники СБУ.
Влітку 2024 року в Інституті вивчення війни (ISW) писали, що у ніч проти 18 червня ЗСУ завдали ракетного удару "Нептуном" по російській нафтобазі в Краснодарському краї.
У січні цього року британські ЗМІ підрахували кількість ударів по російських НПЗ за 2024 рік. За даними іноземної преси, нафтопереробні заводи та паливні бази на території Росії та на окупованих територіях України було атаковано щонайменше 81 раз.
Детальніше про те, чим важливі атаки України по російських НПЗ та чи є від цього ефект, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
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