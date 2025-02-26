В Краснодарском крае прозвучали взрывы, регион под атакой беспилотников

По данным ВЧК-ОГПУ, Краснодарский край массированно атакуют дроны-камикадзе. В небе над Анапой раздаются взрывы, работает противовоздушная оборона. В аэропорту Сочи введен план "Ковер".

Паблик также обнародовал видео взрывов.

Паблик Mash сообщил о по меньшей мере пяти взрывах в небе над городом Анапа. Предварительно, работает ПВО. По словам местных, взрывы начались около 00:10 МСК (23:10 по Киеву).

"В районе поселков Виноградный, Витязево и над самой Анапой, было слышно до 10 громких звуков. Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет", - говорится в сообщении.

В аэропорту Сочи ввели план "Ковер" из-за фиксации в небе БПЛА. Воздушные суда не принимают и не выпускают с 01:47 МСК (00:47 по Киеву).