Краснодарский край РФ атаковали дроны, загорелся нефтеперерабатывающий завод

Он отметил, что в Славянском, Северском и Кущевском районах подавлены более 10 беспилотников.

"Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест - пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА", - написал он.

В то же время как сообщают местные паблики, около 5:00 в пригороде Славянска-на-Кубани прогремели взрывы, после чего в небе появилось яркое зарево.

Местные жители рассказали Telegram-каналу MASH, что перед этим очевидцы слышали звук мотора в небе.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны поразили НПЗ "Славянск-ЭКО", битумный завод, Ильский НПЗ и ряд других объектов.

Администрация Славянского района Краснодарского края подтвердила атаку БПЛА на местный НПЗ.

"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты, резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано, пострадавших нет", - сообщила администрация.