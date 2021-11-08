"Червона" зона розширюється, помер Звягільський, Шевченко очолив італійський клуб: новини за вихідні

Більша частина України пішла на локдаун, помер екс-нардеп Єфм Звягільський, колишній тренер збірної України Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб. Докладніше про те, що сталося на вихідних, 6-7 листопада, - у матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні: останні новини

"Червона" зона карантину в Україні розширюється. З понеділка починають діяти посилені обмеженя у Волинській області.

Фонд ЮНІСЕФ доставив в Україну ще 2 930 300 доз вакцини від коронавірусу виробництва компанії Moderna. Ця партія надійшла безкоштовно в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування та використання COVID-19-сертифікатів. Термін дії міжнародних та внутрішніх сертифікатів після одужання скорочений зі 180 до 105 днів.

Офіс президента не має жодного підтвердження стягування військ Росії до кордону, - Никифоров

Президент України Володимир Зеленський обговорював з командуванням Збройних сил інформацію про стягування російських військ до українського кордону. Військові не змогли підтвердити цю інформацію. Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Дом".

За словами Никифорова, в українському Міністерстві оборони такі повідомлення про нарощення присутності російських військ називають "елементом тиску чи психологічного, чи пропагандистського" та не підтверджують їх.

Помер екс-нардеп Звягільський

Колишній народний депутат Юхим Звягільський помер після того, як він у важкому стані перебував у лікарні. Він помер у віці 88 років. Повідомляється, що екс-нардеп п'ять днів тому перебував у реанімації і ситуація була критичною.

Звягільський був народним депутатом України з першого по восьме скликання. У 2019 році він вперше відмовився балотуватися до парламенту.

Шевченко очолив італійський клуб "Дженоа"

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко очолив італійський футбольний клуб. Шевченко тепер тренуватиме гравців "Дженоа". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву клубу.

"Андрій Шевченко - новий тренер "Дженоа". Раді вітати, містере", - заявив клуб на своїй сторінці у Twitter. Як повідомляється на сайті клубу, згідно з укладеним контрактом, Шевченко буде очолювати "Дженоа" до 30 червня 2024 року.

В Україну суне антициклон з сильними морозами: дата

Погода в Україні протягом нового робочого тижня, переважно буде під впливом антициклону, який принесе відчутне похолодання вдень, а вночі - посилення морозів.

Читайте на Styler прогноз погоди для України з 8 по 12 листопада.