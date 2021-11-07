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Офіс президента не має жодного підтвердження стягування військ Росії до кордону, - Никифоров

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Київ, Неділя 07 листопада 2021 17:28
Офіс президента не має жодного підтвердження стягування військ Росії до кордону, - Никифоров Фото: Сергій Никифоров, прес-секретар президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський обговорював з командуванням Збройних сил інформацію про стягування російських військ до українського кордону. Військові не змогли підтвердити цю інформацію.

Про це сказав прес-секретар глави держави Сергій Никифоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал "Дом".

За словами Никифорова, в українському Міністерстві оборони такі повідомлення про нарощення присутності російських військ називають "елементом тиску чи психологічного, чи пропагандистського" та не підтверджують їх.

"Президент провів селекторну нараду, яка переважно була присвячена ситуації з поширенням коронавірусу в Україні, але обговорювалися й інші моменти, зокрема питання безпеки. Мав слово головнокомандувач Збройних сил України. Він не розповів ні про що таке, що мало якось насторожити", - розповів він.

Никифоров зазначив, що залишається відкритим питання, чи правдива ця інформація, яку поширюють американські ЗМІ, та навіщо вони її поширюють.

"Але Офіс президента на цей час не має жодної підтверджуючої інформації", - наголосив представник Банкової.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ пояснили, чому Росія знову переміщує свої військ поблизу кордону України. Водночас військові запевняють, що нарощування російської військової присутності немає.

Як відомо, вперше інформація про нові війська біля українського кордону з'явилася в американській газеті Washington Post, проте в Міноборони відразу ж її спростували.

Більше можете прочитати в матеріалі РБК-Україна - "Осіннє загострення. Чи готує Росія наступ на українських кордонах".

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