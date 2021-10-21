"Червона" зона розширилася, а в Києві підвищаться ціни на проїзд: новини за 20 жовтня

Сумська область увійде в "червону" зону карантину, Київ підніме ціни на проїзд в громадському транспорті, біткойн перевищив позначку 66 000 доларів. Детальніше про те, що сталося в середу, 20 жовтня - в матеріалі РБК-Україна.

Сумську область відправляють в "червону" зону

В Україні стане на одну "червону" зону більше. Сумська область увійде до "червоної" зони карантину опівночі 23 жовтня. Окрім Сумської, в цій зоні перебувають також такі області: Дніпропетровська; Донецька; Запорізька; Одеська; Херсонська.

Після посилення карантину в цих областях під забороною буде робота кафе та ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, закладів культури.

У Криму людям старше 65 років заборонили виходити з дому. До особливого розпорядження

В окупованому Криму вирішили посилювати карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Так, з 25 жовтня мешканці Криму віком від 65 років зобов'язані весь час перебувати вдома.

Крім того, російські ЗМІ пишуть про те, що в Державній думі Росії запропонували заборонити в'їзд на територію окупованого Криму без сертифіката про вакцинацію від COVID, довідки про наявність антитіл або ПЛР-тесту. Також є інформація про те, що після 7 листопада при в'їзді на півострів треба буде здати експрес-тест.

Київ підніме ціни на проїзд у громадському транспорті, слідом за іншими містами

У Києві подорожчає проїзд у метро і наземному громадському транспорті. Необхідність піти на такий "непопулярний крок" перший заступник голови КМДА Микола Поворозник пояснив наміром зберегти стабільну роботу комунальних підприємств-перевізників.

Так, столична влада розпочинає процедуру з підвищення тарифу на проїзд у підземці та іншому комунальному громадському транспорті. "Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників у боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств", - заявив Поворозник. Тим часом у столиці збережуть всі наявні пільги на проїзд для громадян.

Біткойн перевищив позначку 66 000 доларів. Це новий історичний максимум

Курс біткойна 20 жовтня перевищив позначку 66 000 доларів. Це є новим історичним максимумом. Станом на 16:59 за київським часом біткойн торгувався на позначці 66 040 доларів. Його вартість піднялася на 5,7%.

Зазначимо, попередній рекорд було встановлено 14 квітня 2021 року. Нагадаємо, минулого тижня вартість біткойна підскочила вище 60 тисяч доларів вперше з 18 квітня.

Легені згоріли: у Львові від COVID-19 померла багатодітна мати, противниця вакцинації

У Львові в лікарні померла від ускладнень від коронавірусної хвороби 40-річна жінка, мати трьох дітей. Члени сім'ї пацієнтки, включаючи її саму - затяті противники вакцинації від COVID-19, що в підсумку і призвело до трагедії.

Жінка потрапила до лікарні швидкої медичної допомоги в критичному стані. "Крім неї, ще троє членів сім'ї, в тому числі брат і сестра, мають позитивний ПЛР-тест. Вона у нас перебувала три доби. За цей час її двічі реанімували", - розповіла завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець. Медик додала, що сім'я пацієнтки "налаштована агресивно і на контакт ні з ким не йде".

"Барселона" в економрежимі обіграла "Динамо" і опустила киян на останнє місце в ЛЧ

Київське "Динамо" у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів На виїзді мінімально поступилося каталонській "Барселоні" - 0:1. Перемога дозволила каталонцям піднятися з останнього місця, опустивши туди киян.

Детальніше про матч - в матеріалі РБК-Україна.

Сніг з дощем. В Україну йде різке похолодання: синоптики назвали дату

В Україну йде різке похолодання. У двох областях буде сніг з дощем, а по всій країні опуститься температура повітря.

Попри те, що сьогодні в Україну прийшло осіннє потепління, вже до кінця тижня в українських областях знову похолодає. Більше того, 24 жовтня прогнозують сніг з дощем у Чернігівській та Сумській областях. Невеликий дощі буде в Київській та Житомирській областях.