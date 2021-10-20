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У Криму людям старше 65 років заборонили виходити з дому. До особливого розпорядження

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Крим, Середа 20 жовтня 2021 19:39
У Криму людям старше 65 років заборонили виходити з дому. До особливого розпорядження Фото: у Криму посилили обмеження карантину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В окупованому Криму вирішили посилювати карантинні обмеження через погіршення ситуації з коронавірусом. Так, з 25 жовтня мешканці Криму віком від 65 років зобов'язані весь час перебувати вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "указ" так званого "глави" окупованого Криму Сергія Аксьонова.

Старші 65 років люди можуть виходити з дому лише у випадку загрози життю та здоров'ю. Також окупанти постановили скасувати пільговий проїзд у транспорті для цієї вікової категорії.

Крім того, окупанти з 25 жовтня вводять обов'язкові QR-коди для відвідування кафе, ресторанів, барів, клубів, дискотек, фітнес-центрів, театрів, бібліотек та музеїв. А закладам громадського харчування забороняється працювати після 23:00.

Обмеження будуть діяти до особливого розпорядження окупантів.

Нагадаємо, напередодні в окупованому Криму запровадили обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для певних груп населення.

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