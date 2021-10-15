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Вартість біткойна перевищила 60 тисяч доларів вперше за півроку

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П'ятниця 15 жовтня 2021 18:04
Вартість біткойна перевищила 60 тисяч доларів вперше за півроку Фото: вартість біткойнов досягла максимуму за півроку (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Вартість криптовалюти біткойн підскочила вище 60 тисяч доларів вперше майже з 18 квітня. Це сталося після повідомлення про те, що біржовий фонд біткойн-ф'ючерсів (ETF) очистить комісію з цінних паперів і бірж США (SEC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Coindesk.

Вища ціна криптовалюти в п'ятницю досягла майже 60 300 доларів.

SEC розглядає близько 40 заявок на біткойн-ETF з кількома крайніми термінами прийняття рішень щодо ф'ючерсних продуктів, які настануть на наступному тижні. За даними Bloomberg, очікується, що регулятор схвалить хоча б деякі з них, що розчистить шлях для початку торгів.

Комісії з цінних паперів і бірж не потрібно вживати ніяких офіційних дій для затвердження заявок. Згідно з федеральним законом, заявки можуть вступити в силу, якщо SEC дозволяє пройти встановлений термін, не запитуючи змін або не даючи вказівку емітенту відкликати заявку.

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