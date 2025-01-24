Точка в делах "титушек". В суд передали обвинения по экс-руководству МВД

Дела Майдана

В Украине продолжают следствие в отношении причастных к незаконному препятствованию акциям протеста в центре Киеве в 2013-2014 годах, которые получили название Революция Достоинства.

Ранее ГБР установило личности правоохранителей, которые осуществили первые выстрелы по митингующим на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года.

Также летом 2024 года командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского "Беркута" объявили новые подозрения по делу о разгоне митингующих.

Больше о делах Майдана и как они продвигаются РБК-Украина рассказал адвокат Небесной Сотни Виталий Тытыч. Подробнее - в интервью по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.