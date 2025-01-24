UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

Крапка в справах "тітушок". До суду передали обвинувачення щодо екс-керівництва МВС

Фото: ДБР передало в суд справу щодо екс-керівництва МВС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ДБР фактично ставить крапку у справах так званих "тітушок". До суду передали справу щодо колишніх міністра внутрішніх справ та в. о. начальника управління МВС у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Як зазначає слідство, фігуранти справи під час Революції Гідності у листопаді 2013 - лютому 2014 років керували так званими "тітушками".

"Завершення розслідування у цьому важливому кримінальному провадженні є фіналом розслідування причетності до організації насильства в цей період "тітушок". Слідство довело, що посадові особи МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишні високопосадовці МВС організували:

  • викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва двох учасників руху "Євромайдан", катували їх та умисного вбили одного з них;
  • викрадення та позбавлення волі 21 січня 2014 року у районі станції метро "Почайна" у Києві активіста та подальшого його катування в ніч з 21 на 22 січня 2014 року в наметовому таборі біля станції метро "Бориспільська" у Києві;
  • вчинення 18-19.02.2014 на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська у Києві умисного вбивства журналіста, замахів на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень.

Дії, вчинені під керівництвом колишніх посадовців, призвели до тяжких наслідків: загибелі людей, заподіяння різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та залякування мирних громадян. Зазначеним особам загрожує довічне позбавлення волі.

 

Справи Майдану

В Україні продовжують слідство щодо причетних до незаконного перешкоджання акціям протесту у центрі Києві у 2013-2014 роках, які отримали назву Революція Гідності.

Раніше ДБР встановило особи правоохоронців, які здійснили перші постріли по мітингувальниках на Майдані Незалежності у Києві у лютому 2014 року.

Також влітку 2024 року командирам Львівського, Харківського та Севастопольського "Беркуту" оголосили нові підозри у справі про розгін мітингувальників.

Більше про справи Майдану та як вони просуваються РБК-Україна розповів адвокат Небесної Сотні Віталій Титич. Детальніше - в інтерв'ю за посиланням.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниМайданМайдан НезалежностіДБРСуд