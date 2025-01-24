Крапка в справах "тітушок". До суду передали обвинувачення щодо екс-керівництва МВС

Як зазначає слідство, фігуранти справи під час Революції Гідності у листопаді 2013 - лютому 2014 років керували так званими "тітушками".

"Завершення розслідування у цьому важливому кримінальному провадженні є фіналом розслідування причетності до організації насильства в цей період "тітушок". Слідство довело, що посадові особи МВС залучали найманців до протиправних дій, спрямованих на перешкоджання мирним протестам", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, колишні високопосадовці МВС організували:

викрадення в ніч з 20 на 21 січня 2014 року з приміщення Олександрівської клінічної лікарні м. Києва двох учасників руху "Євромайдан", катували їх та умисного вбили одного з них;

викрадення та позбавлення волі 21 січня 2014 року у районі станції метро "Почайна" у Києві активіста та подальшого його катування в ніч з 21 на 22 січня 2014 року в наметовому таборі біля станції метро "Бориспільська" у Києві;

вчинення 18-19.02.2014 на перехресті вулиць Володимирська та Велика Житомирська у Києві умисного вбивства журналіста, замахів на вбивство інших протестувальників та нанесення їм тілесних ушкоджень.

Дії, вчинені під керівництвом колишніх посадовців, призвели до тяжких наслідків: загибелі людей, заподіяння різного ступеня тяжкості тілесних ушкоджень та залякування мирних громадян. Зазначеним особам загрожує довічне позбавлення волі.