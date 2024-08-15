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Дела Майдана: командирам "Беркута" объявили новые подозрения

Киев, Четверг 15 августа 2024 14:48
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Дела Майдана: командирам "Беркута" объявили новые подозрения Фото: командирам "Беркута" объявили новые подозрения за разгон Майдана (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Командирам Львовского, Харьковского и Севастопольского "Беркута" объявили новые подозрения в деле о разгоне митингующих в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как установило следствие, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, выполняя преступный приказ руководства МВД по разгону протестующих с Майдана Независимости, ближайших улиц и Дома Профсоюзов, под руководством СБУ проводились антитеррористические мероприятия, не имеющие реальных оснований.

Силовики "Беркута" окружили Майдан со стороны Европейской площади и улицы Институтской, штурмовали демонстрантов с применением специальной техники - БТРов, водометов "Торнадо", военных прожекторов. Также они использовали огнестрельное оружие "Форт-500" с патронами из свинцовой картечи и гранаты, завезенные из России.

Действия подозреваемых привели к убийствам 12 митингующих, восьми покушений на убийства, нанесли телесные повреждения демонстрантам (16 - тяжкие, 37 - средней тяжести, 78 - легких), а также другим тяжким последствиям.

Командирам подразделений "Беркута" объявили подозрения в организации группой лиц незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций; превышении власти и служебных полномочий; нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, а также организации умышленных убийств и оконченных покушений на умышленные убийства.

Помощнику начальника штаба Львовского "Беркута" инкриминировано пособничество в совершении этих преступлений. Решается вопрос об избрании меры пресечения для бывших правоохранителей.

Фото: командирам "Беркута" объявили новые подозрения за разгон Майдана (gp.gov.ua)

Дела Майдана

В Украине продолжают следствие относительно причастных к незаконному препятствованию акциям протеста в центре Киева в 2013-2014 годах, которые получили название Революция Достоинства.

На рассмотрении в судах находятся дела в отношении 19 человек, среди которых 10 чиновников. Досудебное расследование в отношении шести человек продолжается. К уголовной ответственности привлечен ряд руководителей органов государственной власти и правоохранителей.

Напомним, работники ГБР установили личности правоохранителей, которые произвели первые выстрелы по митингующим во время протестов на Майдане Независимости в Киеве в феврале 2014 года.

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