В Краматорске второй раз за ночь был слышен взрыв
В Краматорске Донецкой области второй раз за ночь прозвучали взрывы. В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
О причинах и последствиях ночных взрывов в Краматорске на данный момент ничего не сообщается.
Напомним, что в Краматорске вчера поздно вечером, 25 марта, прозвучало три громких взрыва во время воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что оккупанты ночью ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Оккупанты атаковали центр города и промзону.
Добавим, что в ночь на 23 марта российские войска также обстреляли Краматорск, российская армия атаковала жилые дома и котельную.
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