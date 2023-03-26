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В Краматорске второй раз за ночь был слышен взрыв

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Воскресенье 26 марта 2023 04:38
В Краматорске второй раз за ночь был слышен взрыв Фото: в Краматорске второй раз за ночь был слышен взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Краматорске Донецкой области второй раз за ночь прозвучали взрывы. В городе и регионе воздушная тревога не объявлялась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

О причинах и последствиях ночных взрывов в Краматорске на данный момент ничего не сообщается.

Напомним, что в Краматорске вчера поздно вечером, 25 марта, прозвучало три громких взрыва во время воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что оккупанты ночью ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Оккупанты атаковали центр города и промзону.

Добавим, что в ночь на 23 марта российские войска также обстреляли Краматорск, российская армия атаковала жилые дома и котельную.

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