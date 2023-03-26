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В Краматорске прозвучало три взрыва, в городе на несколько минут пропал свет

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Воскресенье 26 марта 2023 00:10
В Краматорске прозвучало три взрыва, в городе на несколько минут пропал свет Фото: в Краматорске прозвучало три взрыва (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Краматорске Донецкой области вчера поздно вечером, 25 марта прозвучало три громких взрыва во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Сообщается, что после громких взрывов в городе пропал свет, но спустя несколько минут электроснабжение было восстановлено.

В Краматорске прозвучало три взрыва, в городе на несколько минут пропал свет

Ранее сообщалось, что оккупанты ночью ударили ракетами по Краматорску Донецкой области. Оккупанты атаковали центр города и промзону.

Добавим, что в ночь на 23 марта российские войска также обстреляли Краматорск, российская армия атаковала жилые дома и котельную.

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