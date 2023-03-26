В Краматорске прозвучало три взрыва, в городе на несколько минут пропал свет

Фото: в Краматорске прозвучало три взрыва (Getty Images)

В Краматорске Донецкой области вчера поздно вечером, 25 марта прозвучало три громких взрыва во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.