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На Херсонщине взорвался боеприпас в доме: погиб ребенок, пятеро пострадали

Калиновское, Суббота 24 мая 2025 20:51
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На Херсонщине взорвался боеприпас в доме: погиб ребенок, пятеро пострадали Фото: взрыв в доме на Херсонщине произошел из-за неосмотрительного обращения с боеприпасами (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В одном из домов на Херсонщине из-за неосмотрительного обращения с боеприпасами произошел взрыв. В результате инцидента погиб 8-летний мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОГА Александра Прокудина.

В поселке Калиновское Бериславского района произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме.

"К сожалению, в результате неосмотрительного обращения с боеприпасами взрослыми погиб 8-летний мальчик", - сообщил глава ОВА.

Также, по его данным, пострадали две женщины. У 36-летней потерпевшей - острая реакция на стресс, а 37-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию и множественные осколочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки.

"Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи", - сообщил Прокудин.

Позже Прокудин сообщил, о еще трех пострадавших в результате неосторожного обращения с боеприпасами.

Как оказалось, минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили двое детей - 8-летний мальчик и 16-летняя девочка.

"Их доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также госпитализировали мужчину 1989 года рождения. У него диагностировали минно-взрывную травму. Медики его дообследуют", - пояснил глава ОВА.

Прокудин также напомнил, что взрывоопасные предметы - не игрушка. И призвал не пытаться самостоятельно изымать их из земли.

"Не берите в руки, не разбирайте и не переносите с места на место. Не рискуйте жизнью - своей и близких!", - подытожил он.

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области из-за взрыва снаряда пострадал ребенок.

Кроме того, в начале года под Харьковом погиб 10-летний мальчик. Как известно, мальчик подорвался ночью в своей комнате.

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