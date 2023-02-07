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В Краматорске прозвучали взрывы

Иллюстративное фото: в Краматорске прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 7 февраля, в Краматорске местные жители услышали несколько взрывов. В Донецкой области пока не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.

Официальные источники пока не раскрывают более подробную информацию об инциденте.

При этом, по словам местных жителей, в городе было слышно как минимум три взрыва.

Напомним, ранее стало известно, что 2 февраля оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску, в результате чего есть раненые.

Также мы писали, что оккупанты обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в Краматорске. Вероятно, враги планируют обстрел города.

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КраматорскДонецкая областьВзрывВойна России против Украины