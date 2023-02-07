В Краматорске прозвучали взрывы
Иллюстративное фото: в Краматорске прозвучали взрывы (Getty Images)
Сегодня, 7 февраля, в Краматорске местные жители услышали несколько взрывов. В Донецкой области пока не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал.
Официальные источники пока не раскрывают более подробную информацию об инциденте.
При этом, по словам местных жителей, в городе было слышно как минимум три взрыва.
Напомним, ранее стало известно, что 2 февраля оккупанты нанесли очередной удар по Краматорску, в результате чего есть раненые.
Также мы писали, что оккупанты обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в Краматорске. Вероятно, враги планируют обстрел города.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.