У Краматорську пролунали вибухи
Ілюстративне фото: у Краматорську пролунали вибухи (Getty Images)
Сьогодні, 7 лютого, у Краматорську місцеві мешканці почули кілька вибухів. У Донецькій області поки не оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.
Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про інцидент.
При цьому, за словами місцевих жителів, у місті було чути щонайменше три вибухи.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 лютого окупанти завдали чергового удару по Краматорську, внаслідок чого є поранені.
Також ми писали, що окупанти звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій у Краматорську. Імовірно, вороги планують обстріл міста.
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