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У Краматорську пролунали вибухи

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Краматорськ, Вівторок 07 лютого 2023 21:28
У Краматорську пролунали вибухи Ілюстративне фото: у Краматорську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 7 лютого, у Краматорську місцеві мешканці почули кілька вибухів. У Донецькій області поки не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Офіційні джерела поки що не розкривають більш детальної інформації про інцидент.

При цьому, за словами місцевих жителів, у місті було чути щонайменше три вибухи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 2 лютого окупанти завдали чергового удару по Краматорську, внаслідок чого є поранені.

Також ми писали, що окупанти звинуватили Україну в нібито підготовці провокацій у Краматорську. Імовірно, вороги планують обстріл міста.

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Краматорськ Донецька область Вибух Війна Росії проти України
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