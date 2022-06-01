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У Краматорську змінять схему роботи сирен у комендантську годину

Ілюстративне фото (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

З 1 червня у Краматорську Донецької області змінять схему роботи сирен у нічний час. Тепер сигнал про повітряну тривогу триватиме близько 5 хвилин. Відбій тривоги також супроводжуватиметься сиренами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міськраду Краматорська.

"У нічний період доби під час оголошення “Повітряної тривоги” сирени працюватимуть протягом 5 хвилин. Одночасно з запуском сирен по всіх офіційних каналах інформування міської ради, у тому числі у соціальних мережах, буде передаватись повідомлення "Краматорськ! Всі в укриття!" або "УВАГА! Повітряна тривога!", - сказано у повідомленні міськради.

При цьому наголошується, що передача сигналу про відбій повітряної тривоги супроводжуватиметься короткочасним звучанням сирен - близько 2-3 хвилин. У соцмережах також буде оповіщення.

При цьому у звичайний час сирени звучатимуть за старою схемою - протягом усього часу наявності загрози ракетних чи авіаційних ударів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у місті Краматорськ з'явилося світло. Після обстрілу ремонтники полагодили дроти та відновили електрику у місті.

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