У Краматорську змінять схему роботи сирен у комендантську годину

"У нічний період доби під час оголошення “Повітряної тривоги” сирени працюватимуть протягом 5 хвилин. Одночасно з запуском сирен по всіх офіційних каналах інформування міської ради, у тому числі у соціальних мережах, буде передаватись повідомлення "Краматорськ! Всі в укриття!" або "УВАГА! Повітряна тривога!", - сказано у повідомленні міськради.

При цьому наголошується, що передача сигналу про відбій повітряної тривоги супроводжуватиметься короткочасним звучанням сирен - близько 2-3 хвилин. У соцмережах також буде оповіщення.

При цьому у звичайний час сирени звучатимуть за старою схемою - протягом усього часу наявності загрози ракетних чи авіаційних ударів.