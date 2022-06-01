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В Краматорске изменят схему работы сирен в комендантский час

Иллюстративное фото (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Начиная с 1 июня в Краматорске Донецкой области изменят схему работы сирен в ночное время. Теперь сигнал о воздушной тревоге будет длиться около 5 минут. Отбой тревоги будет также сопровождаться сиренами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Краматорска.

"В ночной период суток при объявлении "Воздушной тревоги" сирены будут работать в течение 5 минут. Одновременно с запуском сирен по всем официальным каналам информирования городского совета, в том числе в социальных сетях, будет передаваться сообщение "Краматорск! Все в укрытие!" или "ВНИМАНИЕ! Воздушная тревога!", - сказано в сообщении горсовета.

При этом отмечается, что передача сигнала об отбое воздушной тревоги будет сопровождаться кратковременным звучанием сирен - около 2-3 минут. В соцсетях также будет оповещение.

При этом в обычное время сирены будут звучать по старой схеме - на протяжении всего времени наличия угрозы ракетных или авиационных ударов.

Напомним, ранее стало известно, что в городе Краматорск появился свет. После обстрелов ремонтники починили провода и восстановили электричество в городе.

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КраматорскДонбассДонецкая областьвоздушная тревогаВойна России против Украины