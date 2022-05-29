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У Краматорську відновили електропостачання, - мерія

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Україна, Неділя 29 травня 2022 21:05
У Краматорську відновили електропостачання, - мерія Фото: у Краматорську відновили електропостачання (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У місті Краматорськ з'явилося світло. Після обстрілів ремонтники полагодили дроти та відновили електрику в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Краматроська Олександра Гончаренка.

Він повідомив, що робота ще продовжується, але в будинках Краматорська уже з'являється світло.

"Дякую усім бригадам за титанічні зусилля", - додав мер.

Нагадаємо, 29 травня Краматорськ та сусідні міста залишились без електроенергії.

А у Торецьку під землею застрягли 115 шахтарів. Оскільки в ході бойових дій була перебита лінія електропередачі.

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