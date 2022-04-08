RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З Краматорська починають термінову евакуацію автомобілями до залізничних станцій

Фото: з Краматорська починають евакуацію автомобілями (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Краматорську оголосили негайну евакуацію автомобільним транспортом для місцевих жителів, які хочуть покинути місто. Їх будуть підвозити до залізничних станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Краматорська Олександра Гончаренка.

Наразі місцева влада шукає водіїв, які довозитимуть людей до більш безпечних станцій. Там вони зможуть пересісти на евакуаційні потяги, щоб дістатися до інших регіонів України.

Нагадаємо, що російські окупанти зранку 8 квітня завдали ракетного удару по вокзалу у Краматорську.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ворог застосував ракету "Точка-У".

Пізніше стало відомо, що кількість жертв після обстрілу вокзалу виросло до 39 осіб, ще 87 людей отримали поранення.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КраматорськевакуаціяВійна Росії проти України