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Из Краматорска начинают срочную эвакуацию автомобилями к железнодорожным станциям

Фото: из Краматорска начинают эвакуацию автомобилями (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Краматорске объявили немедленную эвакуацию автомобильным транспортом для местных жителей, которые хотят покинуть город. Их будут подвозить к железнодорожным станциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Краматорска Александра Гончаренко.

Сейчас местные власти ищут водителей, которые будут довозить людей до более безопасных станций. Там они смогут пересесть на эвакуационные поезда, чтобы добраться к другим регионами Украины.

Напомним, что российские оккупанты утром 8 апреля нанесли ракетный удар по вокзалу в Краматорске.

Президент Владимир Зеленский отметил, что враг применил ракету "Точка-У".

Позже стало известно, что число жертв после обстрела вокзала выросло до 39 человек, еще 87 человек получили ранения.

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КраматорскэвакуацияВойна России против Украины