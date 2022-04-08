ru ua
Пт, 08 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість загиблих при обстрілі вокзалу в Краматорську досягла 39

Новость на русском →
Краматорськ, П'ятниця 08 квітня 2022 13:43
Кількість загиблих при обстрілі вокзалу в Краматорську досягла 39 Фото: уламки ракети в Краматорську (t.me/UkraineNow)
Автор: Юлія Бойко

Число загиблих при ракетному ударі по залізничному вокзалу в Краматорську досягло 39. Ще 87 осіб поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка.

"Станом на 13:00 відомо про 39 загиблих і 87 поранених при обстрілі залізничного вокзалу в Краматорську. Серед поранених - значна кількість важких", - зазначив він.

За його словами, противник намагається зірвати евакуацію мирного населення з Краматорська, однак вона продовжиться, і всі, хто захоче покинути межі області, зможуть це зробити.

Як уточнив речник СБУ Артем Дехтяренко, серед 39 загиблих - чотири дитини. СБУ вже відкрила кримінальну справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Нагадаємо, сьогодні російські війська завдали ракетний удар по залізничному вокзалу в Краматорську, коли там в очікуванні евакуації перебували близько 4 000 осіб.

На думку президента Володимира Зеленського, це приклад того, як Росія нібито захищає населення Донбасу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Війна Росії проти України
NEWS
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
44-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ембарго на нафту і газ. Або як Євросоюз може залишити Путіна без грошей на війну