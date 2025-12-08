Краматорск остался без света после взрывов

Предыдущие удары по Краматорску

Напомним, российские оккупанты 29 ноября нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура, пострадавшая в результате атаки.

Также 5 ноября россияне нанесли очередной удар по городу Краматорск Донецкой области. Под обстрел потопила спасательная часть и промышленная зона, были пострадавшие.

Днем ранее российская армия нанесла дроновой удар по Краматорску. Также оккупанты атаковали дронами автомобиль спасателей ГСЧС и пассажирский автобус с людьми.