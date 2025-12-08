Краматорск остался без света после взрывов

Город Краматорск в Донецкой области остался без света после взрывов, которые прогремели днем 7 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет в Telegram и Facebook.
"Краматорские РЭС сообщают, что в связи с аварийным отключением без электроснабжения город Краматорск", - говорится в сообщении.
Днем в горсовете сообщили, что российские войска нанесли три удара:
Напомним, российские оккупанты 29 ноября нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура, пострадавшая в результате атаки.
Также 5 ноября россияне нанесли очередной удар по городу Краматорск Донецкой области. Под обстрел потопила спасательная часть и промышленная зона, были пострадавшие.
Днем ранее российская армия нанесла дроновой удар по Краматорску. Также оккупанты атаковали дронами автомобиль спасателей ГСЧС и пассажирский автобус с людьми.