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Краматорск остается под постоянными обстрелами и атаками российских FPV-дронов, которые охотятся на людей, коммунальщиков и технику.

Из-за повреждения инфраструктуры, перебоев с электроэнергией и опасности для ремонтных бригад водоснабжение в городе оказалось под угрозой, а ситуация с водой за последние недели резко ухудшилась: в одних районах ее подают ежедневно, в других воды нет совсем, а в некоторые части города коммунальщики уже не рискуют выезжать.

Директор Краматорского водоканала Валентин Яковенко в интервью РБК-Украина рассказал, как российские дроны превратили работу коммунальщиков в ежедневную борьбу за выживание, почему отдельные районы города стали недоступными и почему за последние три месяца предприятие покинули около 200 работников, которые не выдержали работы под угрозой атак.

Он также объяснил, что может произойти с водоснабжением Краматорска, есть ли ресурсы для его восстановления и почему даже готовность бригад ремонтировать сети уже не гарантирует, что они смогут добраться до места аварии.

– Сколько воды сейчас фактически получают жители Краматорска и как часто ее подают?

– Где-то в сутки получают около 3000 кубометров воды в сутки. Подают каждый день, только она появляется не во всех районах.

– Как люди обеспечивают себя водой, если в их домах ее нет или подают всего несколько часов?

– Это зависит от районов и поселков, где люди живут. У некоторых она каждый день появляется, у некоторых не появляется совсем.

Поэтому в некоторые районы мы привозим воду, в некоторых районах стоят колонки, а в некоторых районах совсем нет из-за ситуации с безопасностью – туда никто не едет, и мы не знаем, какая там ситуация и как люди выживают, информации нет.

Воду развозят по районам города (фото: Краматорский водоканал)

– Воду вы подвозите централизованно. А где люди могут брать воду для питья и приготовления пищи?

– Есть скважины, есть колонки и есть покупная вода. Еще доноры развозят, пенсионерам раздают, малоимущим людям тоже раздают.

– Хватит ли воды всем желающим в точках раздачи?

– Те точки, в которые мы завозим – там хватает. А куда не можем, ясно, что туда не довозим, и там не знаем, хватит или не хватит.

Люди собирают заявки, мы каждый раз звоним по телефону и говорим: приедем или не приедем. Смотрим за ситуацией, какая она – безопасная или опасная – и по такому графику ездим и выполняем эти работы.

– Правильно понимаю, что до некоторых районов вы не можете добраться из-за угрозы атак дронов, которые охотятся на людей?

– Да, именно так.

– Что больше всего влияет на критическую ситуацию с водой: повреждение инфраструктуры, отсутствие электроэнергии или опасность для людей?

– Все, что вы перечислили, имеет место: и безопасность, и повреждение инфраструктуры, и отсутствие электроэнергии, и ситуация с безопасностью, когда действительно охотятся на людей, на специалистов и на технику. Это все имеет смысл.

Вражеские войска постоянно охотятся на коммунальщиков (фото: Краматорский водоканал)

– Насколько Краматорское водоснабжение зависит от электроэнергии? Есть ли альтернативные источники воды?

– Есть альтернатива, но это очень малый процент. Подземный горизонт – только в старой части города.

Там, где районы выше находятся – это отметка почти больше 100 метров – там нет ни скважин, ни ручных колонок. То есть, альтернатива может покрывать в городе где-то 10-15% жителей города.

– Как в таких условиях работают школы, больницы и другие коммунальные учреждения?

– Школы у нас не работают совсем, детские сады не работают. Больницы – исключительно в центре города некоторые работают, в поселках не работают.

На некоторых коммунальных предприятиях тоже есть скважины. Некоторые предприятия приезжают своим транспортом, заправляют – ну сами решают эту проблему.

Проблем в работе коммунальщиков добавляет отсутствие электроснабжения (фото: Краматорский водоканал)

– Когда ситуация с атаками и их последствиями в городе начала так ухудшаться?

– Ухудшение ситуации началось где-то с мая месяца. Все становилось горячее, а где-то с августа – август, начало сентября – это уже такая критическая ситуация.

Знаете, как принцип, когда лягушка в этом кипятке, когда огонь добавляют и она привыкает – ну вот такое состояние. Сейчас ситуация ухудшилась за последние почти три-четыре недели катастрофически.

– Как вы организуете работу бригад, когда каждый выезд может быть опасен?

– Так и есть. На работу приходим, смотрим за активностью этих FPV. Есть оборудование, эти распознающие детекторы, собирается информация.

Есть группы – и военные и местные группы, где публикуется, где сегодня более активная и уязвимая территория. И определяем районы, куда можно попасть, а куда нельзя.

Также нам доноры предоставили эти электробайки, чтобы передвигаться, есть защитные жилеты, каски. То есть, каждый день ситуация иная, чем была перед этим.

По каждому дню, по каждой ситуации ориентируемся, что мы сегодня делаем, а что не делаем, решаем и работаем дальше.

Бригады используют электробайки для перемещения (фото: Краматорский водоканал)

– Бывали ли случаи, когда ремонтные бригады попадали под атаки или были вынуждены прекращать работу из-за опасности?

– Историй таких, к сожалению, много. Есть когда атаковали бригады без сирен, без предупреждения. Были и повреждения, и ранения. Эти все случаи, к сожалению, происходят и случались. Их много.

– Есть ли объекты, к которым вы знаете, как добраться и что нужно сделать, но из-за опасности не можете попасть?

– Есть такие. Знаем, что делать, знаем, как делать, можем это сделать, но из-за ситуации безопасности мы не можем туда попасть.

Ремонтные бригады попадают под атаки (фото: Краматорский водоканал)

– Что происходит с такими районами: вы ждете улучшения ситуации или они уже становятся закрытыми зонами?

– Уже становится закрытая зона. Раньше были такие случаи, когда ждали – то погоду ждали, то улучшения ситуации ждали. Действительно, там периодически мы могли попасть: это безопасный район, потом опасный.

Сейчас такого уже нет. То есть это уже закрытая зона, и туда мы даже не пытаемся попасть.

– Как работники реагируют на постоянную опасность? Многие ли увольняются или уезжают из города?

– Это такой процесс, он не останавливается. Постоянно люди увольняются и постоянно уезжают. За последние три месяца уволилось около 200 рабочих.

Каждый день – вот сегодня заявление было: сторож на предприятии работал, близко прилетела ракета, он утром пришел и говорит: "Все, последняя точка, больше я боюсь ходить на работу, сын приехал, меня забирает, все" – написал на увольнение.

В таких случаях ты не можешь ни предостеречь, никак не помочь. Сразу увольняем человека, и никаких там "давай завтра или послезавтра" – принял решение и сразу помогаем реализовать.

Штат персонала уменьшается из-за опасности (фото: Краматорский водоканал)

– Что для вас тяжелее всего в этой ситуации: осознавать, что люди остаются без воды, или отправлять работников на объекты, где их жизнь под угрозой?

– Это второе, что вы сказали. Потому что без воды мы понимаем, что есть варианты, как воду раздобыть. А жизнь она одна и здоровье одно – это главное в жизни.

И главное сейчас – связь с людьми. Когда нет связи – это самое худшее, что может быть, когда ты не знаешь, что произошло, какая помощь нужна и какие действия нужно принимать. Это главное.

– Как вы лично переживаете ответственность за работников, которых приходится отправлять на объекты в условиях постоянной опасности?

– Это касается не только руководителей и не только меня как руководителя – это касается всех жителей, которые сейчас остаются в Краматорске.

Об ответственности, когда ты отправляешь – понимаете, что больше здесь принимается решение коллективное, коллегиальное. Когда есть у кого-то информация, что там будет опасно, в таком случае я как руководитель не буду давать указание выполнять эту задачу, если я знаю, что она будет опасной.

Охота – это каждый день и день, и ночь – это, к сожалению, в нашей жизни сейчас ежедневная реальность, и всех касается.

Коммунальщики работают в условиях постоянной угрозы жизни (фото: Краматорский водоканал)

– Думали ли вы сами покинуть Краматорск или уволиться с должности?

– Если бы я там не был руководителем и сам бы работал, ясно, что я бы здесь и не находился.

На предприятии работаю с 1995 года. Многих людей знаю лично, знаю с разных сторон, и не имею никакого морального права взять уволиться самому, поехать в безопасное место, а потом писать эсэмэски: "Как ваши дела, берегите себя, будьте осторожны" и все такое.

Пока на предприятии не будет приказа полностью приостановить деятельность, эвакуировать или релоцировать предприятие, каждому работнику нужно сообщить, что в таком случае он будет делать завтра.

То есть вот так работаем каждый день, надеемся, что все-таки будет мир, а там дальше по ситуации действуем.

Повреждения на объектах Краматорского водоканала (фото: Краматорский водоканал)

– Каким может быть худший сценарий для Краматорска, если ситуация с водоснабжением продолжит ухудшаться? Может город полностью остаться без централизованной воды?

– Худший сценарий, как в наших соседних городах, там Константиновка, Дружковка. Они были в такой же ситуации, когда отсутствует централизованное водоснабжение, отсутствует альтернативное водоснабжение.

Ну, и все равно остаются люди разных категорий, которые не могут либо уехать, либо эвакуироваться, и продолжают существование.

Ну, это всегда подземная вода и вода дождевая для технических нужд. Колодцы – те частные колодцы в городе есть, люди пользуются. Мы проходили такую ​​же ситуацию, только безопасность была лучше – это в 2014 году город был там, пользовались этими частными колодцами.

Водоканал продолжает работать для остающихся в городе жителей (фото: Краматорский водоканал)

– Что бы вы хотели, чтобы люди в других городах Украины понимали ситуацию в Краматорске?

– Во-первых, думаю, что в современном обществе это и не нужно никому знать. Что здесь можно сказать? Что главное – это здоровье, главное – это каждая минута жизни, которой нужно радоваться. Главное – это близкие, родные.

Люди живут от одного дня к следующему. Сегодня ты можешь работать, общаться с близкими, планировать что-нибудь, а завтра все может измениться.

Ситуация критическая. Жизнь и смерть сейчас, к сожалению, рядом. Это реалии Краматорска. Мы не знаем, что будет завтра, и не думаем об этом, потому что имеем настоящее, а оно очень тяжелое. Очень.

И смотреть, реагировать на все случаи, которые могут тебе или здоровью принести опасность. То есть постоянно думать трезвой головой и учитывать ситуацию с безопасностью, информацию.

Иметь около себя аптечки, запас воды, лекарства, заряженный телефон, аккумулятор. И не оставаться одному – как бы страшно там ни было опасно, или руки опускаются.

Постоянно общаться с родными, с близкими, с начальниками, с коллегами – об этом нужно говорить всегда.

Ситуация в Краматорске становится критической (фото: Краматорский водоканал)

– Реально ли стабилизировать ситуацию с водоснабжением Краматорска или все зависит от войны и боевых действий?

– Именно так – война, боевые действия. Ситуация с безопасностью это решает.

Сейчас, если бы только приостановились или остановились военные действия, у нас все есть. Сегодня у нас все есть: специалисты есть, есть оборудование, ресурс есть.

Мы вернемся очень быстро к нормализации, к стабильному водоснабжению, водоотводу – нужен только мир.