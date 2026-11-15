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Бутусов призвал к принудительной эвакуации из Краматорска и Славянска: что известно

16:45 15.11.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Бойко
Бутусов призвал к принудительной эвакуации из Краматорска и Славянска: что известно Бутусов призвал к принудительной эвакуации из Краматорска и Славянска (фото: t.me/VadymFilashkin)
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Журналист Юрий Бутусов считает необходимым провести принудительную эвакуацию детей, стариков и людей с инвалидностью из Краматорска и Славянска из-за роста угрозы российских дронов.

Как пишет РБК-Украина , об этом он заявил во время эфира .

По словам Бутусова, сейчас непосредственной угрозы вхождения российских войск в Краматорск и Славянск нет, а ситуацию на направлении контролируют Силы обороны Украины. В то же время россияне увеличивают количество подразделений беспилотной авиации, в том числе дальнобойных дронов, и активизируют авиационные удары по городам.

"Каждый день российские дроны убивают мирных людей в этих городах. Поэтому идет речь о том, что должна быть постепенно реализована операция по выселению людей", - подчеркнул Бутусов.

Журналист обратил внимание на то, что часть жителей продолжает откладывать эвакуацию в надежде на улучшение ситуации безопасности. Однако впоследствии выезд может стать значительно опаснее из-за активности российских дронов на дорогах.

По мнению Бутусова, вопрос принудительной эвакуации должен быть вынесен на рассмотрение Ставки Верховного главнокомандующего.

Прежде всего, он предлагает организовать вывоз людей, которые не могут самостоятельно обеспечить собственную безопасность. Из-за российских атак на транспорт медицинских и социальных служб, а также повреждения систем связи такие жители рискуют остаться без необходимой помощи.

Отдельное внимание журналист уделил эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов, подвергающихся интенсивным обстрелам.

"Государство должно эвакуировать всех несовершеннолетних из таких зон, которые под плотным поражением врага. Это нужно делать, безусловно, принудительно", - заявил он.

Напомним, на днях, Донецкая ОВА приняла решение расширить зону обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорска.

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