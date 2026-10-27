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ПВО - это не только перехватчики: как мобильные пункты управления изменили работу военных

13:32 27.10.2026 Вт
3 мин
aimg Константин Широкун
ПВО - это не только перехватчики: как мобильные пункты управления изменили работу военных Фото: мобильные пункты управления помогают уничтожать "Шахеды" (пресс-служба фонда)
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Для экипажа малой ПВО смена позиции стоит времени и эффективности. Если рабочее место нужно сворачивать, перевозить, заново разворачивать и настраивать, экипаж фактически выпадает из боевой работы, пока не возобновит оборудование.

Об этом РБК-Украина рассказал руководитель милитарного департамента Фонда Сергея Притулы Богдан Данылив.

По его словам, смена позиций - это как каждый раз разбирать и заново собирать диспетчерскую башню аэропорта. Проблему решить помогает мобильный пункт управления (МПУ), где есть все необходимое: рабочее место, связь, питание и необходимое оборудование, поэтому после переезда экипажа не нужно начинать с нуля.

Что такое ПВО

Малая ПВО - это система противодействия низковысотным воздушным целям, прежде всего ударным и разведывательным БПЛА, с помощью мобильных и недорогих средств поражения. В нее входят дроны-перехватчики, мобильные огневые группы, зенитные установки, средства обнаружения и наводки.

"Малая ПВО - доступная и масштабируемая система защиты от дронов, которая дополняет классическую ПВО", - объясняет руководитель милитарного департамента Фонда Сергея Притулы Богдан Данылив. Это, по его словам, в основном все средства и силы, противодействующие ударным "Шахедам".

ПВО - это не только перехватчики: как мобильные пункты управления изменили работу военных

Фото: мобильные комплексы состоят из микроавтобусов и прицепов (пресс-служба фонда)

Что внутри МПУ

По факту, МПУ - это автомобиль с тактическим мобильным трейлером, в котором встроено все оборудование. Внутри есть ноутбуки, мониторы и оборудование для управления дронами и подзарядка их аккумуляторов. Также для развертывания комплекса есть мобильные телескопические мачты.

Параллельно Starlink, LTE-роутер и маршрутизатор Mikrotik обеспечивают экипажу несколько каналов.

"Если один из каналов становится недоступным, экипаж может перейти на резервный, что повышает устойчивость связи и уменьшает риск полной потери", - объясняет Данылив.

Питание автономно, так что пункт меньше зависит от внешней электросети. В зависимости от условий, система использует солнечные панели, аккумуляторы и генератор: панели заряжают ее при наличии солнца, аккумулятор обеспечивает работу без него, а генератор остается резервным источником.

Что меняют МПУ для военных

По словам Данылива, ключевой результат - меньше времени на развертывание, больше времени в боевой работе и более высокая мобильность экипажа. В подразделе это подтверждают: время на смену позиции и возобновление работы существенно сократилось.

"МПУ можно замаскировать и длительное время использовать автономно - при необходимости даже несколько дней подряд без постоянного сворачивания и развертывания оборудования, сохраняя полную готовность экипажа 24/7. Это также позволяет разделить функции: отдельную машину можно задействовать под логистику, доставку дронов и поиск новых позиций, а МПУ оставить непостредственно на позиции", - рассказал Юрий Андрусенко, начальник группы коммуникаций 1020 ЗРАБР (зенитной ракетно-артиллерийской бригады), экипажам которой передали пять таких пунктов.

ПВО - это не только перехватчики: как мобильные пункты управления изменили работу военных

Фото: МПУ оборудованы всем необходимым (пресс-служба фонда)

Из соображений сохранности детали внедрения МПУ не раскрываются.

В аэропорту есть самолеты и пилоты, но взлетают, садятся и держат курс они благодаря диспетчерской башне. В малой ПВО схожую роль выполняет командный пункт: перехватчик сбивает цель, а побеждает система. В 1020 ЗРАБР такую башню больше не приходится каждый раз разбирать и собирать заново, она едет вместе с экипажем.

Ранее сообщалось, что компания Ratel Robotics начинает собирать дроны-перехватчики, которые можно будет запускать из НРК. Для охотников за неприятельскими воздушными целями уже разрабатывают специальные пусковые боксы.

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