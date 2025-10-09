Экономика РФ трещит по швам: "титаны" промышленности массово увольняют работников

Война против Украины и санкции бьют по российской экономике - заводы переходят на четырехдневку, а тысячи работников увольняют или отправляют в неоплачиваемые отпуска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

От железных дорог и автомобилей до металлов, угля, алмазов и цемента - некоторые из крупнейших промышленных компаний России отправляют работников в неоплачиваемые отпуска или сокращают штат.

Причина - замедление военной экономики, застой внутреннего спроса и снижение экспорта.

Какие компании в РФ почувствовали упадок

Как сообщает Reuters, шесть предприятий в горной и транспортной отраслях России - большинство из них промышленные гиганты - сократили рабочую неделю. Такой шаг был сделан для того, чтобы уменьшить зарплатные расходы, не повышая уровень безработицы.

Транспортная отрасль

Например, проблемы экономики РФ ударили по российской железной дороге, которая насчитывает 700 тысяч работников. Компании попросили часть сотрудников брать три дополнительных выходных в месяц за свой счет.

Автомобильный завод ГАЗ и КамАЗ перешли на четырехдневную неделю.

АвтоВАЗ, где работает 40 тысяч человек, также сократил рабочее время с конца сентября.

Горняки и металлурги

Угольная отрасль, где работает около 150 тысяч человек, также оказалась на грани банкротства: в Кузбассе закрыто 18 из 151 предприятия. За первое полугодие 2025 года уволены 19 тысяч шахтеров.

Крупнейший в мире производитель алмазов "Алроса" тоже уменьшил штат на 10% и приостановил работу на менее прибыльных месторождениях.

Проблемы экономики России затронули и металлургов. Хотя Россия пятая в мире по производству стали, правительство рассматривает мораторий на банкротства в отрасли.

Из-за высоких ставок, дорогого рубля и слабого спроса предприятия сокращают вспомогательный персонал, избегая массовых увольнений, но готовятся перейти на сокращенную неделю.

"Идет тихое сворачивание производства в металлургии...Пока никто из крупных игроков не перешел на четырехдневку, но все сокращают людей", - сказал один из отраслевых инсайдеров.

Строители

Cemros - крупнейший производитель цемента в России, ввел четырехдневную рабочую неделю до конца года, чтобы сохранить персонал на фоне резкого спада в строительстве и роста импорта цемента.

"Это необходимая антикризисная мера. Цель - сохранить весь персонал", - сказал представитель компании Сергей Кошкин.

В этом году потребление цемента в России, по прогнозу, упадет ниже 60 млн тонн - до уровня, зафиксированного во время пандемии COVID.

Деревообрабатывающая отрасль

В деревоперерабатывающей промышленности тоже ощутим кризис - компания Sveza закрыла завод в Тюмени из-за падения спроса на мебель. Как результат - более 300 человек потеряли работу.