Крах Bitcoin продолжается: BTC потерял прибыли за весь 2025 год
Bitcoin упал ниже отметки 90 000 долларов, продолжив самое глубокое месячное падение за последний год. Это фактически уничтожило его доходы за 2025-й и резко ухудшило настроения на рынке цифровых активов.
Пр это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Во вторник крупнейшая криптовалюта снизилась еще на 2,4%, продолжив коррекцию после исторического максимума более 126 000 долларов, зафиксированного в начале октября.
Это первый раз за полгода, когда BTC опускался ниже 90 000 долларов - последний раз он проваливался до 74 400 долларов в апреле после того, как президент США Дональд Трамп своими анонсами тарифной политики обвалил мировые рынки.
По состоянию на 11:00 в Лондоне биткойн частично отыграл проседание и торговался около 91 400 долларов, но рыночные риски остаются высокими.
Трейдеры в панике переоценивают риски
Падение происходит на фоне обострения глобальных экономических факторов:
- неопределенности относительно темпов снижения ставок Федерального резерва США,
- снижения активности на фондовых рынках,
- опасений относительно переоцененности спекулятивных активов.
Вероятность снижения ставки ФРС в декабре сейчас оценивается ниже 50%, что давит на все рисковые рынки.
"Криптовалюты продолжают падать после прорыва важного уровня в 100 000 долларов за биткойн", - пояснил Шилианг Тан из Monarq Asset Management.
Напомним, в июле Bitcoin установил ряд рекордов подорожания за короткий промежуток времени.
Так, 13 июля стоимость этой криптовалюты достигла 119 000 долларов. Уже 14 июля стоимость криптовалюты достигла 120 000 долларов.
В мае Bitcoin установил новый рекорд того периода - 109 000 долларов.