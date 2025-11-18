Крах Bitcoin продолжается: BTC потерял прибыли за весь 2025 год

Bitcoin упал ниже отметки 90 000 долларов, продолжив самое глубокое месячное падение за последний год. Это фактически уничтожило его доходы за 2025-й и резко ухудшило настроения на рынке цифровых активов.

Пр это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Во вторник крупнейшая криптовалюта снизилась еще на 2,4%, продолжив коррекцию после исторического максимума более 126 000 долларов, зафиксированного в начале октября.

Это первый раз за полгода, когда BTC опускался ниже 90 000 долларов - последний раз он проваливался до 74 400 долларов в апреле после того, как президент США Дональд Трамп своими анонсами тарифной политики обвалил мировые рынки.

По состоянию на 11:00 в Лондоне биткойн частично отыграл проседание и торговался около 91 400 долларов, но рыночные риски остаются высокими.

Трейдеры в панике переоценивают риски

Падение происходит на фоне обострения глобальных экономических факторов:

неопределенности относительно темпов снижения ставок Федерального резерва США,

снижения активности на фондовых рынках,

опасений относительно переоцененности спекулятивных активов.

Вероятность снижения ставки ФРС в декабре сейчас оценивается ниже 50%, что давит на все рисковые рынки.

"Криптовалюты продолжают падать после прорыва важного уровня в 100 000 долларов за биткойн", - пояснил Шилианг Тан из Monarq Asset Management.