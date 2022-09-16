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Очолював "народну міліцію" в Балаклії: СБУ оголосила підозру зраднику

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Балаклія, П'ятниця 16 вересня 2022 11:46
Очолював "народну міліцію" в Балаклії: СБУ оголосила підозру зраднику Фото: СБУ повідомила про підозру "начальнику" окупаційної міліції Балаклії (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки оголосила підозру колаборанту, якого спіймали в Харківській області. Він очолював так звану "народну міліцію" в Балклії під час окупації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, 48-річний балаклієць співпрацював з російськими окупантами і проголосив себе "начальником" створеного ворогом незаконного правоохоронного органу - так званої "народної міліції Балаклії".

Повідомляється, що з квітня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов'язків: приймав на службу інших осіб, керував службовою діяльністю працівників, організовував на об’єктах критичної інфраструктури спільні чергування з окупантами.

Встановлено, що у вересні зловмисник втік до окупованого на той час Куп'янська, де згодом і був затриманий українськими правоохоронцями після деокупації міста.

"Схоже, окупанти не так вже й довіряли балаклійському перебіжчику: службове посвідчення, яке йому видали, було дійсне лише до кінця цього року", - зазначили в СБУ.

Наразі дії балаклійця кваліфікували за ч. 7 ст. 111-1 ККУ (добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Наразі йому повідомлено про підозру. Колаборанту загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі.

Фото: СБУ повідомила про підозру "начальнику" окупаційної міліції Балаклії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що про затримання колаборанта ДБР повідомило ще 10 вересня.

Додамо, що з початку деокупації Харківської області правоохоронці знайшли вже 16 колаборантів. Також було викрито список усіх фейкових посадовців окупаційних адміністрацій.

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Служба безпеки України Харків
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