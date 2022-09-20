СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области: кто они

СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области. Среди них - так называемый "мэр" оккупированного Лисичанска, местные "прокуроры" и "полицейские".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

По материалам следствия всем фигурантам поставлено в известность о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Как сообщалось, ранее правоохранители разоблачили еще пятерых коллаборантов на временно захваченных территориях Донбасса. Они помогают России и поддерживают оккупационные режимы.

Также СБУ идентифицировала и назвала имена предателей на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".

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