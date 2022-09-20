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СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области: кто они

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Луганск, Вторник 20 сентября 2022 18:20
СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области: кто они Фото: СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области. Среди них - так называемый "мэр" оккупированного Лисичанска, местные "прокуроры" и "полицейские".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Кого именно разоблачила СБУ

СБУ разоблачила еще 8 коллаборантов в Луганской области: кто они

  • местного жителя, занявшего псевдодолжность "и.о. главы администрации г. Лисичанская ЛНР". Он перешел на сторону врага "по идейным убеждениям". По данным следствия, злоумышленник с 2014 года воевал против ВСУ в рядах так называемой "народной милиции ЛНР", за что стал фигурантом уголовных производств и был объявлен в розыск. С тех пор скрывался от правосудия на неподконтрольной Украине территории. С февраля он является активным участником боевых действий в составе оккупационных войск. Помогал врагу захватывать Северодонецк, Рубежное, Попасную и Лисичанск. Пост воспринял как награду за преданность и сейчас в новом статусе имитирует "налаживание мирной жизни" в городе.
  • местную чиновницу, получившую "повышение по службе": сменила должность рядового администратора в ЦНАПе Белокуракинского поселкового совета на руководящую. И сейчас она возглавляет так называемый "общий отдел администрации Белокуракинского района ЛНР".
  • четырех других коллаборантов, нашедших себя на "прокурорских должностях". Все они уже успели доказать свою лояльность оккупантам, работая в области "правосудия" террористических организаций "ЛДНР";
  • 45-летнего жителя Станицы Луганской, который работал "начальником оперативного отдела Станично-Луганского райотдела МВД ЛНР";
  • 42-летнего уроженца Рубежного, занимающего должность "начальника отдела уголовного розыска Троицкого райотдела МВД ЛНР";

По материалам следствия всем фигурантам поставлено в известность о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, ранее правоохранители разоблачили еще пятерых коллаборантов на временно захваченных территориях Донбасса. Они помогают России и поддерживают оккупационные режимы.

Также СБУ идентифицировала и назвала имена предателей на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".

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