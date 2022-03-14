У Запорізькій області окупанти розграбували музей і винесли мармуровий унітаз

У Запорізькій області російські окупанти обстріляли музей-заповідник "Садиба Попова". Крім того, вони розграбували його і винесли мармуровий унітаз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Василівського історико-архітектурного музею "Садиба Попова" Ганну Головко.

Вона зазначила, що окупанти виламали всі двері, побили вікна і знищили все, що було на їхньому шляху. Крім того, вони винесли все, що могли взяти в руки і сумки, а оргтехніку розгромили.

Керівник Департаменту культури та інформаційної політики Запорізької ОДА Влад Мороко на своїй сторінці в Facebook зазначив, що російські окупанти вкрали мармуровий унітаз.

"Сьогодні орки, грабуючи Садибу Попова, разом з пилами і шуруповертом, вкрали мармуровий унітаз часів графів Попових. Що примітно, вперше цей унітаз вкрали ще більшовики. Згодом хтось із нащадків злодіїв "повернув" артефакт до музею. І ось знову, нові загарбники, крадуть злощасний унітаз!!!" - написав Мороко.

Зазначимо, що Садиба Попова - єдина в регіоні замкова споруда. Палац був побудований в 1894 році.