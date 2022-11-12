Картины XVII века и другие экспонаты. Оккупанты разграбили культурный фонд Херсона

Российские войска во время оккупации Херсонской области разграбили культурный фонд, украв около 15 тысяч картин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как сообщили в организации, россияне вывезли имущество из Херсонского художественного музея имени Алексея Шовкуненко.

"В постоянной экспозиции музея были иконопись XVII - начала XX века, украинское искусство II половины XIX - начала XX века. Также представлены работы современных художников. Всего из фонда музея, а также других культурных учреждений Херсонской области вывезено почти 15 тысяч экспонатов ", - говорится в сообщении.

Там отметили, что грузовики с награбленным имуществом отправились во временно оккупированный Симферополь.

Кроме того, оккупанты украли сантехнику, в том числе и унитазы, и бытовую технику.