На Донбасі відкриваються пункти пропуску: хто зможе проїхати

Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

КПВВ на Донбасі відкриються з 10 червня

Контрольно-пропускні пункти в'їзду і виїзду на Донбасі відкриваються з 10 червня згідно з ослабленням карантину. У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, хто зможе пройти лінію розмежування без самоізоляції.

Про це заявив прес-офіцер Державної прикордонної служби у складі ОС Ігор Лизогуб в ефірі каналу "Україна 24", передає РБК-Україна.

Так, згідно з діючими нормами, від обов'язкової обсервації звільнені тільки абітурієнти та особи, які їх супроводжують.

"Що стосується інших громадян, вони повинні при проходженні контролю пред'явити активований додаток "Дій вдома" або пройти обсервацію по місцях, визначених місцевими органами влади", - заявив Лизогуб.

При цьому він додав, що в разі відмови від обсервації, буде повідомлятися дана інформація представникам Національної поліції і санітарно-карантинним підрозділам.

Нагадаємо, КПВВ на Донбасі відкриються з 10 червня.

Крім того, в коментарі РБК-Україна в силових відомствах уточнювали, що деталі роботи КПВВ будуть відомі вже після того, як з'явиться наказ командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва.

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Автор: Лера Полищук