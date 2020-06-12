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КПВВ на адмінкордоні з Кримом відкриваються з 15 червня, обсервація скасовується

Новини » Суспільство     12.06.2020 - 12:57
КПВВ на адмінкордоні з Кримом відкриваються з 15 червня, обсервація скасовується
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/alex reznikoff)

Україна відкриває пункти пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка"

Кабінет міністрів України прийняв рішення про відновлення роботи пунктів пропуску на адміністративному кордоні з Кримом. КПВВ почнуть працювати з 15 червня.

Про це повідомив віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає прес-служба міністерства.

За його словами, на позачерговому засіданні уряду прийняли рішення відновити роботу пунктів пропуску "Каланчак", "Чонгар" і "Чаплинка" з 15 червня.

При цьому для людей, які перетинають адміністративний кордон, скасовується обов'язкова обсервація. Водночас вони будуть проходити контроль температури тіла і мають перетинати КПВВ в захисних масках і рукавичках.

Крім того, всі, хто перетинає адмінкордон, дають письмову згоду на самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома". Порушникам цього умови загрожує штраф 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше окупаційна "влада" Криму заявила, що з 15 червня на півострові знімається режим самоізоляції, однак обсервація для приїжджаючих з території материкової України збережеться.

Водночас проросійські бойовики з 10 червня до сих пір не пропускають громадян через пункт пропуску на Донбасі.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Кримпункт пропускаКПВВ
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