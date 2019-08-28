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На Донбасі відновив роботу КПВВ "Майорське"

Новини » Надзвичайні події    28.08.2019 - 15:36
На Донбасі відновив роботу КПВВ "Майорське"
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Контрольно-пропускний пункт був тимчасово закритий через обстріли бойовиків

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" відновив свою роботу після тимчасового закриття через обстріли бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.

КПВВ тимчасово не працював через загрози для життя мирного населення в результаті обстрілу бойовиків з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Контрольний пункт в'їзду-виїзду КПВВ "Майорське" продовжив роботу в штатному режимі", - йдеться в повідомленні ООС.

На Донбасі відновив роботу КПВВ &quot;Майорське&quot;

Нагадаємо, КПВВ "Майорське" було тимчасово закрито 28 серпня о 12:25. За повідомленням ООС, збройні формування Російської Федерації і її найманці почали обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут" поблизу КПВВ.

Також повідомлялося, що за минулу добу, 27 серпня бойовики 10 разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу з забороненого Мінськими угодами зброї - міномета калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, поранення отримав один український військовий.

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