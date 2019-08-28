На Донбасі через обстріли бойовиків закрили КПВВ "Майорське"

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КПВВ призупинив свою роботу через загрози для життя мирного населення

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" тимчасово припинив пропуск людей і транспортних засобів через обстріли бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що рішення про тимчасове закриття КПВВ було прийнято через загрозу для життя мирного населення.

"Сьогодні, 28 серпня, о 12:25 противник почав обстріл цивільної інфраструктури в районі гуманітарного дорожнього коридору "Горлівка - Бахмут". Застосував при цьому гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети. Беручи до уваги, що дії противника ставлять під загрозу життя та здоров'я осіб, які перетинають лінію розмежування, командувачем Об'єднаних сил було прийнято рішення про тимчасове припинення пропуску осіб та транспортних засобів через КПВВ "Майорське" до особливого розпорядження", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 27 серпня на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 10 разів порушували режим припинення вогню. В результаті обстрілу поранення отримав один український військовий.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці липня була тимчасово припинена робота КПВВ "Гнутово" з-за вибухонебезпечної ситуації. Тоді поблизу КПВВ через горіння трави був ризик вибуху боєприпасів.