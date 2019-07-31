Ремонт мосту в Станиці Луганській триватиме кілька місяців, - Сайдик

Фото: Мартін Сайдик (twitter.com mir24tv)

Основною темою засідання ТКГ була ремонт мосту в Станиці Луганській

Спецпредставник ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи посол Мартін Сайдик заявив, що ремонт мосту в Станиці Луганській може тривати кілька місяців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА".

Також він зазначив, що ремонт мосту в Станиці Луганській була основною темою під час засідання Тристоронньої контактної групи.

"Ми досягли взаємної розуміння про конкретні кроки в цьому напрямку. З завтрашнього дня розпочнеться розмінування, що є природною передумовою проведення всіх ремонтних робіт", - зазначив Сайдик.

За його словами, можуть виникнути тимчасові обмеження при використанні пункту пропуску.

"У зв'язку з цим можуть виникнути деякі тимчасові обмеження при використанні цього пункту пропуску. Після цього будуть негайно демонтовані фортифікаційні споруди, потім почнуться самі ремонтні роботи. Їх тривалість становить кілька місяців", - заявив він.

Зазначимо, що 31 липня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України, а також пройшла зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Тристороння контактна група в ході засідання в Мінську 31 липня домовилася про початок розмінування прилеглих до мосту в Станиці Луганській територійз 1 серпня. До початку ремонту мосту повинен бути прибраний блокпост і символи квазигруппировок незаконних збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей.

Крім того, гуманітарна підгрупа Тристороння контактна група по врегулюванню ситуації на Донбасі домовилася, що найближчим часом будуть узгоджені алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих.