КПВВ на Донбасі готують до відкриття: стала відома дата

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі готують до відкриття в рамках ослаблення карантину. КПВВ почнуть відкривати після 10 червня.

Про це на нараді у президента Володимира Зеленського заявив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає сайт президента.

Зокрема, Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня.

На нараді у Зеленського також відзначили, що після ослаблення карантину значних спалахів не було, а Україна утримується на плато захворюваності на коронавірус.

Відзначимо, на сьогодні пункти пропуску працюють в обмеженому режимі. Лінію розмежування можна перетнути за наявності спеціального дозволу, який видається командувачем ООС.

Нагадаємо, до цього директор департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко заявляв, що КПВВ почнуть працювати не раніше 22 червня.

Президент України Володимир Зеленський відзначав, що терміни відкриття КПВВ на Донбасі прив'язані до карантину; при цьому в першій половині травня він заявляв про передчасність розмов про відкриття пунктів пропуску.

