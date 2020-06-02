КПВВ на Донбассе готовят к открытию: стала известна дата

Пункты пропуска будут открывать после 10 июня
Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе готовят к открытию в рамках ослабления карантина. КПВВ начнут открывать после 10 июня.
Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, передает сайт президента.
В частности, Хомчак сообщил, что уже готовят к открытию первые контрольные пункты на линии разграничения в зоне проведения ООС после 10 июня.
На совещании у Зеленского также отметили, что после ослабления карантина значительных вспышек не было, а Украина удерживается на плато заболеваемости коронавирусом.
Отметим, на сегодня пункты пропуска работают в ограниченном режиме. Линию разграничения можно пересечь при наличии специального разрешения, которое выдается командующим ООС.
Напомним, до этого директор департамента гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игорь Бойко заявлял, что КПВВ начнут работать не ранее 22 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что сроки открытия КПВВ на Донбассе привязаны к карантину; при этом в первой половине мая он заявлял о преждевременности разговоров об открытии пунктов пропуска.
Автор: РБК-Украина