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Не раніше 22 червня: названо строки відкриття КПВВ на Донбасі

Новини » Коронавірус     26.05.2020 - 16:14
Не раніше 22 червня: названо строки відкриття КПВВ на Донбасі
Фото: КПВВ на Донбасі (dnl.com.ua)

Обмеження на перетин КПВВ будуть діяти до 22 червня

Контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі повноцінно запрацюють орієнтовно не раніше 22 червня. До цієї дати змін в їх роботі не планується.

Про це на брифінгу заявив директор департаменту цивільного захисту, мобілізаційної і оборонної роботи Донецької ОДА Ігор Бойко.

За його словами, поки ослаблень щодо перетину лінії розмежування на Донбасі не буде.

"На території області діє операція Об'єднаних сил. Її командувач видав наказ про те, що заборона на перетин діятиме до 23:59 годин 22 червня, якщо за цей період не буде інших вказівок", - зазначив Бойко.

Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області.

Щоденний брифінг з питань запобігання розповсюдженню коронавірусу на території Донецької області.

Опубліковано Прес-служба Донецької облдержадміністрації Вівторок, 26 травня 2020 р.

Він також додав, що на сьогодні також не визначено дату відкриття Донецької області на в'їзд з інших регіонів. При цьому область може бути закритою на карантин до кінця червня. Уточнюється, що для місцевих жителів "режим червоний" не приносить незручностей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КПВВ на Донбасі переходять на літній графік роботи, з 1 червня вони будуть працювати 6:00 до 20:00 в обмеженому режимі, для перетину необхідно отримати дозвіл командувача ООС.

Також раніше стало відомо, що керувати КПВВ на Донбасі буде окреме державне підприємство.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України ДонбаскарантинКПВВ
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