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Зеленський про відкриття КПВВ на Донбасі: терміни прив'язані до карантину

Новини » Коронавірус     08.05.2020 - 13:47
Зеленський про відкриття КПВВ на Донбасі: терміни прив'язані до карантину
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський прокоментував відновлення роботи КПВВ

На сьогодні рано говорити про відкриття контрольних пунктів пропуску на Донбасі, оскільки терміни прив'язані до карантину в Україні. Про це в ході візиту до Луганської області заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, на сьогодні рано говорити про відкриття пунктів пропуску на лінії розмежування.

"Я вам скажу відверто, зараз про терміни мені важко говорити, тому що терміни пов'язані з карантинними заходами, які проходять в нашій країні. І Станиця Луганська, і Золоте - це все наша країна. Тому це поки вся інформація щодо КПВВ", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, в квітні Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження через закриття на час карантину в Україні контрольних пунктів в'їзду-виїзду на адміністративному кордоні з Кримом. Зокрема, позивач вимагає скасувати відповідну постанову Кабінету міністрів. Підготовче судове призначено засідання на 2 червня 2020 року, при цьому карантин почнуть пом'якшувати вже з 11 травня.

Незважаючи на карантин, контактна група обговорює необхідність активізації підготовки до відкриття КПВВ в районі населених пунктів Золоте і Щастя Луганської області.

Карантин в Києві: закритими лишають ТРЦ
Новини України Володимир ЗеленськийДонбаскарантинКПВВ
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