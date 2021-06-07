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КПВВ "Чаплинка" закрили з сьогоднішнього дня: що змінилось

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 08:51
КПВВ "Чаплинка" закрили з сьогоднішнього дня: що змінилось Фото: КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу (facebook com ppu gov ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Контрольно-пропускний пункт "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом тимчасово припинив роботу. Там проводять ремонтні роботи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Що відбувається

З 7 червня протягом 14 днів буде припинено роботу КПВВ "Чаплинка". Пов’язано це з проведенням ремонтних робіт на КПВВ.

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В штатному режимі залишаються працювати КПВВ "Чонгар" та "Каланчак".

Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.

Нагадаємо, розпочався запис на COVID-щеплення жителів ОРДЛО і Криму.

Зазначимо, стипендії та курси для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО запускають 23 виші.

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