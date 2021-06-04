ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу: названо причину

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 04 червня 2021 09:50
КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу: названо причину Фото: КПВВ "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу (МВС)
Автор: Анастасія Рокитна

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Чаплинка" тимчасово припиняє роботу з 08:00 07 червня. Там будуть проводити ремонт.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Перетнути адмінмежу з ТОТ АР Крим можна буде в КПВВ "Каланчак", або КПВВ "Чонгар", які продовжують функціонувати в штатному режимі.

Ремонтні роботи на КПВВ "Чаплинка" ініційовані Херсонською ОДА та плануються поводитись протягом двох тижнів.

Раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що інфраструктура контрольних пунктів в'їзду-виїзду на Донбасі готова з обох сторін. Для відкриття пунктів треба забезпечити свободу пересування.

Нагадаємо, окупанти порушують "тишу" біля Золотого, щоб не відкривати КПВВ.

Зазначимо, ватажок так званої "ЛНР" Леонід Пасічник посилив пропуск через пункт пропуску в Станиці Луганській. Зокрема, окупанти випускатимуть жителів окупованої території не частіше одного разу на місяць.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Нерухомість КПВВ
NEWS
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
США готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії, - NBC
DAILY
Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Ціни набрали висоту. Чи дорожчатимуть продукти харчування та імпортні товари