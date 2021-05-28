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Стипендії та курси для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО запускають 23 виші: список

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П'ятниця 28 травня 2021 14:33
Стипендії та курси для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО запускають 23 виші: список Фото: абітурієнтів з Криму та ОРДЛО приймуть на підготовчі курси (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: РБК-Україна

Україна запускає курси для абітурієнтів з окупованого Криму та окремих районів Донбасу зі стипендіальним забезпеченням на базі 23 вишів. Звертатися можна з 1 по 20 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Повідомляється, що підготовчі курси для таких абітурієнтів будуть безкоштовними. Причому на них можуть записатися не тільки жителі окупованих територій, а й населених пунктів, які знаходяться на лінії зіткнення.

Курси будуть проводиться на базі наступних вишів:

  • СНУ імені Володимира Даля
  • НТУ "Харківський політехнічний інститут"
  • Маріупольський державний університет
  • Горлівський інститут іноземних мов "Донбаського державного педагогічного університету"
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Донецький національний технічний університет
  • НТУУ Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • Луганський національний аграрний університет
  • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  • Університет державної фіскальної служби України
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Житомирський державний університет імені Івана Франка
  • Приазовський державний технічний університет
  • Донбаський державний педагогічний університет
  • НАУ ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
  • Полтавська державна аграрна академія
  • Донецький національний медичний університет
  • Донбаська державна машинобудівна академія
  • Херсонський державний аграрно-економічний університет
  • Луганський державний медичний університет
  • Ізмаїльський державний гуманітарний університет
  • Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
  • Одеська національна академія харчових технологій

Що треба для участі в підготовчих курсах

Щоб потрапити на курси зі стипендіальним забезпеченням потрібно:

  • вибрати виш зі списку
  • звернутися до обраного ВНЗ будь-якими засобами зв'язку та отримати запрошення, яке дозволить не проходити самоізоляцію або обсервацію у зв'язку з перетином КПВВ
  • при перетині КПВВ показати запрошення
  • приїхати до вишу в термін з 01 по 20 червня і особисто подати заяву; копію паспорта (іншого документа, що посвідчує особу) за наявності; копію довідки переселенця (за наявності); довідку про присвоєння ІПН; 4 фото (3х4) і освітню декларацію.

На підготовчі курси приймають тих, хто цього року здобув повну загальну середню освіту. Вчитися на курсах можна один раз і тільки в одному виші. Навчання триватиме з 29 червня по 31 серпня.

Під час проходження курсів слухачі отримають стипендію близько 4 500 гривень, їм нададуть гуртожиток. За підсумками з кожної навчальної дисципліни буде іспит, після чого буде видано свідоцтво про проходження підготовчих курсів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна запускає курси для абітурієнтів з Криму та ОРДЛО, а також обіцяє їм житло та стипендії.

А міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в інтерв'ю РБК-Україна розповів, як дітям з Криму та ОРДЛО вступити до українських вишів.

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