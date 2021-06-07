КПВВ "Чаплинка" закрыли с сегодняшнего дня: что изменилось
Фото: КПВВ "Чаплинка" временно прекращает работу (facebook com ppu gov ua)
Контрольно-пропускной пункт "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом временно прекратил работу. Там проводят ремонтные работы.
Что происходит
С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа КПВВ "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ.
Как попасть в Крым
В штатном режиме остаются работать КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".
Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что инфраструктура контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе готова с обеих сторон. Для открытия пунктов надо обеспечить свободу передвижения.