КПВВ "Чаплинка" закрыли с сегодняшнего дня: что изменилось

Контрольно-пропускной пункт " Чаплинка " на административной границе с оккупированным Крымом временно прекратил работу. Там проводят ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины .

Что происходит

С 7 июня в течение 14 дней будет прекращена работа КПВВ "Чаплинка". Связано это с проведением ремонтных работ на КПВВ.

Как попасть в Крым

В штатном режиме остаются работать КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что инфраструктура контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе готова с обеих сторон. Для открытия пунктов надо обеспечить свободу передвижения.